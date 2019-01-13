Türk kimyager buldu ! O ülke peşinde...
Türk kimyager buldu ! O ülke peşinde...
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
Hastalık iddiası sonrası Arda Kural'dan haber var !
Hastalık iddiası sonrası Arda Kural'dan haber var !
Öldürülen teröristin üzerinden bakın ne çıktı !
Öldürülen teröristin üzerinden bakın ne çıktı !
Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı !
Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı !
Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
Komşuda büyük şok ! Canlı yayında işgal ettiler...
Komşuda büyük şok ! Canlı yayında işgal ettiler...
YSK'dan seçmen açıklaması ! Oy kullanamayacaklar...
YSK'dan seçmen açıklaması ! Oy kullanamayacaklar...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Ocak 2019 13:09

''Dur'' ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı

Bakırköy'de trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan ve kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı.

''Dur'' ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı
A+ A-

Bakırköy'de gece saatlerinde trafik polislerinin uygulamasından kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre polisten kaçan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araçtan inen sürücü yaya olarak kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olay Bakırköy'de gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy 9. Kısımda uygulama yapan trafik polisleri Kerim Çoşgun yönetimindeki 06 HB 9942 plakalı aracı durdurmak istedi. Bu sırada sürücü de kendisini durdurmak isteyen trafik polisinin koluna çarparak hızla kaçtı. Trafik polisi kolundan hafif bir şekilde yaralanırken, meslektaşları da kaçan sürücünün peşine düştü. Trafik polislerinden kaçan sürücü Güngören, Cevat Açıkalın Caddes'inde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrası sürücü yanındaki arkadaşını araçta bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen trafik polisleri de yaya olarak kaçan sürücüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Elleri kelepçelenen sürücü trafik polislerince yapılan kontrolde 0,75 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç da çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

DHA

polis , kaza , dur
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM