  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Durmayınca jandarma araçlarının lastiklerine ateş etti: 4 gözaltı

Durmayınca jandarma araçlarının lastiklerine ateş etti: 4 gözaltı

Durmayınca jandarma araçlarının lastiklerine ateş etti: 4 gözaltı
Güncelleme:

İstanbul'da jandarma ekipleri, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmayı sürdüren şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastiklerine ateş açtı.

Lastiklerinin patlamasına rağmen araçlara çarparak kaçmayı sürdüren şüphelilerin otomobilini jandarma, ekip aracıyla çarpıp durdurdu. Aranması bulunan 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılığı ve sahte evrak düzenlemek suçlarından aranması olan 2'si kadın 4 kişi için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüphelilerin Büyükçemece'de olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Şüphelileri takibe alan jandarma, şüphelilerin bulunduğu 34 EHJ ...  plakalı aracı durdurmak istedi. 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerine ekipler ateş etti. Lastikleri patlayan otomobildekiler araçlara da çarparak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine jandarma ekip aracıyla otomobile çarparak durmasını sağladı. Daha sonra araçtaki 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüphelilerin araçlarıyla kaçışı, jandarma ekiplerini yaya olarak aracın peşinden koşmaları ve ekip aracıyla çarpıp durdurmaları güvenlik kamerasına yansıdı

 

 

Etiketler jandarma ekip dur ihtar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın bu fotoğrafı olay oldu
Emeklinin bayram ikramiyesine de seçim zammı
Dünyaca ünlü yatırımcıdan dolar için olay tahmin
''İkinci el'' yok artık dedirten hırsızlık: Sattı, çaldı, parçalayıp tekrar sattı
Seçim süreci nasıl işleyecek? İşte merak edilenler
LinkedIn açıkladı: Son 5 yılın parlayan meslekleri belli oldu
Ömer dizisinin yıldızı Barış Falay'ın eşi de tanıdık çıktı!
İBB ile Martı anlaştı; ''e-scooter''lar için yeni karar
Sinan Ateş cinayetinde şok iddia: ''Tetikçinin estetikle yüzü değiştirildi''
Bu bir ilk: 30 bin yıl önce yaşayan çocuk canlandı