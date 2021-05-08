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E-Devlet’e bir yeni özellik daha eklendi

E-Devlet’te vatandaşlar artık bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine ulaşabilecek.

Vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgede görev yapan polis memurlarının bilgilerine e-Devlet üzerinden erişebilecek. E-Devlet’ten yapılan açıklamada, “Kayıtlı adresinizin olduğu bölgede görev yapan polis memurlarının kimlik bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilirsiniz” dedi.

 

Etiketler edevlet e-devlet e devlet yeni özellik
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