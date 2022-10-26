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e-Devlet'le ilgili uyarı: Zamanında bildirilmezse cezası var

e-Devlet'le ilgili uyarı: Zamanında bildirilmezse cezası var
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E-Devlet üzerinden yeni hizmetlerin duyurulmasıyla birlikte yeni haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın kullandığı e-Devlet'le ilgili uyarı geldi.

Milyonlarca kişinin kullandığı e-devlette yeni ayrıntı ortaya çıktı. Taşınma nedeniyle ikametgahını değiştiren vatandaşların 20 işgünü içerisinde bunu e-devletten veya ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen bildirmesi gerekiyor. Zamanında bildirilmeyen adres değişikliğinin ise 128 TL cezası bulunmakta. Peki e-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılabilir? İşte detaylar...

Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

Bildirim ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden;

GSM operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak yapabilirsiniz.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNANIN CEZASI EL YAKIYOR!
5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için; Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Etiketler e devlet uyarı
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