Eczacılardan ''danışmanlık ücreti'' talebi

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, eczaların danışmanlık ücreti almasını talep ettiklerini belirterek, "Eczacıya tansiyon, şeker ölçümü, sigara bıraktırma gibi eczane temelli ekstra hizmetler ve bu hizmetler doğrultusunda sunduğu danışmanlık hizmeti için sabit bir ücret ödenmeli." dedi.

Çolak, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla her yıl farklı bir tema üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, 2019 için temanın "Anne Bebek Dostu Eczane" olarak belirlendiğini söyledi.

Eczane ekonomilerinin iyileşmesi ve sürdürülebilir olması adına çalışmalar yaptıklarını aktaran Çolak, bunun hayata geçirilebilmesi için eczacı kar oranlarının yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Çolak, taleplerine ilişkin şunları kaydetti:

"İlaç fiyatları hakkında tebliğ yeniden düzenlenmeli. Eczacıların kutu başına danışmanlık ücreti alması sağlanmalı. İkinci ve yardımcı eczacı çalıştıran eczanelere nitelikli personel istihdamı yaptığı noktada maddi destek sağlanmalı. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları, katsayıları ve ekonomik durumlarıyla ilgili iyileştirme yapılmalı.

Sıcaklık ve nem takibi gibi mekansal düzenlemeler kaldırılmalı. Avro kuru ilaçların yokluğuna neden olmayacak şekilde belirlenmeli. Avrupa ülkelerindeki pek çok örnekte olduğu gibi eczacıya tansiyon, şeker ölçümü, sigara bıraktırma gibi eczane temelli ekstra hizmetler ve bu hizmetler doğrultusunda sunduğu danışmanlık hizmeti için sabit bir ücret ödenmeli.

Eczane dışına çıkarılan ürünler eczanelere geri dönmeli ve eczacı danışmanlığında halka sunulmalı."

"Yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı"

TEB Başkanı Çolak, eczacılık fakültelerine ilişkin de talepleri olduğunu dile getirerek, eczacılık fakültelerinin kontenjanlarında son 7 yılda yüzde 71,7 oranında artış olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2001 yılında 8 olan eczacılık fakültesi sayısının bugün 49'a çıktığını ifade eden Çolak, "Tüm bunlar eczacılık eğitiminin niteliksizleşmesi, mesleğimizin geleceğinin riske girmesi ve eczacılık alanında istihdam sorunlarının yaşanması noktasında kaygılarımızı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çolak, sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet, vakıf, özel fark etmeksizin yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı. Öğretim elemanı eksik, altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmadığı halde açılmış olan eczacılık fakülteleri, bünyesinde bulundukları üniversite ve sanayi iş birliği ile Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmeli. Böyle bir imkan bulunmaması halinde kapatılmalı. Eczacılık fakültesi kontenjanları belirlenirken ülkenin kaynakları, sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınmalı. Kontenjanlar acilen azaltılmalı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda eczacılık alanına başarı sırası şartı getirilmeli ve ilk 60 bine giren öğrenciler eczacılık fakültelerine yerleştirilmeli."