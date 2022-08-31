Ege beşik gibi sallanıyor! 4.5'lik bir deprem daha

Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor... Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.02'de ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Deprem Aydın ve İzmir'in birçok ilçesinde hissedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 15.44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.



Deprem İzmir ve Aydın'ın birçok ilçesinde hissedildi.





5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

İlki 4,7 büyüklüğünde olan sarsıntının ardından 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk depremden 15 dakika sonra Kuşadası'nın 18.34 km açığında 5.1'lik deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtildi. Sarsıntıyla panik içinde evlerini boşaltanlar, sokaklara döküldü.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Kuşadası açıklarında saat 17.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.70 kilometre olduğu bildirildi.





SOYER: OLUMSUZLUKLAR İÇİN TEYAKKUZDAYIZ

Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mesaj paylaştı: “Ege Denizi’nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız.”

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada," Geçmiş olsun Aydın. Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.