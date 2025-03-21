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Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem
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AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Ege Denizi olan depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler ege denizi deprem deprem oldu AFAD kandilli
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