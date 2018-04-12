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  3. 12 Nisan 2018 13:38

Ege'de Yunan savaş jeti düştü

Ege'de İskiri adasının 4 mil yakınlarında bir Yunan savaş jeti düştü.

Ege'de Yunan savaş jeti düştü
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Kathimerini'nin haberine göre, Mirage 2000-5 tipi savaş uçağı Ege Denizi'nde Şeytan Adaları grubundan İskiri (Skyros) adasındaki hava üssüne inemeden adanın 9 mil kuzeydoğusunda denize düştü.

Savaş uçağının yerel saatle 12.15'te radardan kaybolduğu da belirtildi.

Yunan donanmasına ait savaş gemilerinin bölgeye gönderildiği ve büyük bir arama kurtarma operasyonunun başlatıldığı açıklandı.

PİLOTUN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Uçağın pilotunun durumu henüz bilinmiyor.

TSK'DAN İLK AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri, uçağın düştüğü sırada herhangi bir Türk jetinin bölgede bulunmadığını duyurdu.

YUNAN BASININ İDDİASI

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesi, savaş jetinin Türk uçaklarını engellemek için Ege'de görev yapan filoda bulunduğunu iddia etti. Yunan devlet televiyonu ERT de düşen savaş uçağının daha önce Türk savaş uçaklarına müdahale eden iki devriye uçağından biri olduğunu duyurdu.
 
Ayrıntılar az sonra Haber3.com'da...

 

yunan savaş jeti , midilli
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