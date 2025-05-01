Ege'nin gözbebeği Çeşme'de çevrecileri ayağa kaldıran manzara

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım alanı olan Ovacık Ovası'nda, bir otel tarafından personel lojmanları inşa edildiği öne sürüldü. Çeşme Çevre Derneği, ''Çeşme’de tarım arazileri kanun boşlukları ve denetimsizlik nedeniyle hızla yok ediliyor'' açıklamasını yaptı.

İzmir'in Çeşme ilçesinin tarım alanlarından biri olan Ovacık Ovası'nda, ünlü bir otel zinciri tarafından tarım arazisi üzerine personel lojmanı inşa edildiği iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Çeşme Çevre Derneği, yaşanan durumu “kent suçu” olarak nitelendirerek konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

"YIKIM KARARLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Derneğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Çeşme’de tarım arazileri kanun boşlukları ve denetimsizlik nedeniyle hızla yok ediliyor. Ovacık Ovası, Çeşme’nin nadir kalmış tarım alanlarından biridir. Buna rağmen bu korumalı alana yüzlerce metrekarelik inşaat yapılmış, personel lojmanları dikilmiştir. Ilıca Plajı’nın ardından şimdi de Ovacık, betonlaşma tehdidi altındadır. Mahkeme kararları uygulanmamakta, yıkım kararları görmezden gelinmektedir.”

Cumhuriyet