1 liraya dert dinliyorlar

Bilinçli Gençler Topluluğu'ndaki öğreniciler tarafından şenlik alanına kurulan stant da, '1 liraya dert dinlenir' yazılı kağıtları görenler şaşkınlık yaşıyor. Şenlik alanına gelen öğrencilerin birçoğu gördükleri yazıların fotoğraflarını çekerek arkadaşlarıyla paylaşırken, bir kısmı ise standa gelerek dertlerini anlatıyor.

Topluluk Başkanı ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Yoruç, aldıkları tepkilerden memnun olduklarını belirterek, "Daha önceleri sosyal medyada gördüğümüz bir yazı üzerine bu fikri ortaya koyduk. Standımızı görenler önce çok şaşırıyor fotoğraf çekiyorlar daha sonra ise bizimle konuşuyorlar. Burada dertlerini anlatanlar en çok sevgililerinden dert yanıyor. Madde bağımlısı olduğunu söyleyerek gelenler de oldu. Biz dertleri dinleyip onları teskin etmeye çalışıyoruz. Konuştuklarımızı da gizlilik ilkesi çerçevesinde kimseyle paylaşmıyoruz. İçindekileri dökenler mutlu ayrılıyor, biz de yaptığımız etkinlikle mutluyuz" dedi.

Standa uğrayarak dertlerini anlatanlar ise, içlerini döktükleri için memnun olduklarını ifade etti.

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, (DHA)-