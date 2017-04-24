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  1. 24 Nisan 2017 17:46

28 Nisan Cuma okullar tatil mi ?

26 ve 27 Nisan'da yapılacak olan TEOG 2. dönem sınavı için sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve veliler sınav sonrasında 28 Nisan Cuma Günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor...

28 Nisan Cuma okullar tatil mi ?
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TEOG 2. dönem sınavı için artık sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve veliler şimdiden 26 Nisan ve 27 Nisan 2017 tarihleri ile birlikte okulların 5 gün boyunca tatil olup olmayacağını merak ediyor. TEOG 2. dönem sınavı nedeniyle okullar 26 ve 27 Nisan 2017 tarihlerinde tatil olacak. Peki 28 Nisan Cuma okullar tatil mi?

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise eğitimi için katılım sağlayacağı TEOG sınavına sayılı günler kaldı. TEOG sınavlarının 27-28 Nisan'a denk gelmesi Cuma gününün tatil olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Cuma günü de tatil olursa TEOG sınavının başlamasıyla birlikte öğrenciler 5 gün tatil yapmış olacak...

TEOG SINAVINDA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Nisan Çarşamba ve 27 Nisan perşembe günü yapılacak olan TEOG 2. dönem sınavı nedeniyle okullar bu 2 gün tatil olacak.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıllarda olduğu gibi eğitime devam edileceğini ve 28 Nisan Cuma günü okulların tatil olmayacağını açıkladı. Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8’inci sınıf öğrencileri kendi okulunda sınava girecek. Sınavın olduğu okullarda o günlerde ders işlenmeyecek. 8. sınıf öğrencileri sınava girerken diğer ilkokul ve ortaokul öğrencileri tatil yapacak. Bu günlerde liselere tatil yok.

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