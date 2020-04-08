''Bilim Kurulu okulların Eylül ayına kadar kapalı kalmasını önerdi''

Koronavirüs önlemleri kapsamında EBA TV üzerinden uzaktan eğitimle devam eden eğitim-öğretim döneminin ne zaman açılacağı en önemli merak konularından biri. Normalde Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun önerisine dikkate alarak ara tatili de öne çekip okulların 30 Nisan 2020'ye kadar kapalı olmasına ve eğitim-öğretimin uzaktan eğitim modeliyle sürdürülmesine karar vermişti.

Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulu'nun önerileri var, yani süreç şu şekle doğru evriliyor, şu tedbirler alınması gerekir' diye. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç, toplumu da dünyayı da oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." açıklamasında bulundu.

'OKULLAR EYLÜLDE Mİ AÇILACAK?'

Bu konuda en çarpıcı iddia, Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık, bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kaynak göstererek, Kurul'un okulların Eylül ayına kadar kapalı kalması yönünde öneride bulunduğunu yazdı.



