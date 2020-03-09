e-Okul sisteminde skandal iddia

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sistemindeki skandalı ortaya çıkardı. 17 Ocak’ta eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı noktalanmıştı. Milyonlarca öğrenci karnesini almanın heyecanını yaşadı. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in ortaya çıkardığı skandal, Milli Eğitim’de şok etkisi yaratacak cinsten.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemine girerek, notlar teslim edildikten sonra yeniden karne düzenlendiğini belgeleyen Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin yaşanan olayla ilgili olarak, “Milli Eğitim’de nitelikli dolandırıcılık yapılıyor. Sisteme belirli bilgisayarlardan girilerek, olmayan ders için not girişi yapılmış. Balıkesir’de tespit ettiğimiz durumun, Türkiye’de de yapıldığını düşünüyoruz. Çocuklarımızın emekleri bilgisayar başında hiç edilmiş. Konuyla ilgili Balıkesir valimiz Ersin Yazıcı’ya çağrıda bulunuyoruz. Derhal soruşturma başlatılması ve bu suçu işleyenlerin meslekten uzaklaştırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:

“Milli Eğitim’de skandallar silsilesi halen devam ediyor. Daha önce Balıkesir’de bir sendika üzerinden yapılan usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya koymuştuk. Ancak bu sefer ki durum, şeytanın dahi aklına gelmeyecek cinsten. 17 Ocak’ta eğitim öğretim döneminin ilk yarısı noktalandı. Öğretmenler öğrencilerin notlarını girdi, çocuklar heyecanla karnesini bekledi. Ama ortaya çıktı ki, 17 Ocak’tan sonra bir takım eller, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılımı olan e-Okul sistemine girerek, notları değiştirmiş. Bununla da kalmamışlar öğrencilerin almadığı, görmediği, sınıfta işlemediği dersleri karneye yazıp her birine 100 vermişler ve bu sayede öğrencilerin orta öğretim puanlarıyla oynamışlar. Balıkesir İl Merkezi'ndeki bir okulda, Seçmeli Proje Dersi karnede boş olmasına rağmen, bir şekilde bilgisayarlara girilmiş ve 20 Ocak’ta 'evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık' suretiyle dersler işlenmiş, öğrencilerin görmedikleri ders defterlerinde olmayan ders varmış gibi gösterilerek öğrencilere not verilmiş.



Karesi İlçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 11. sınıflarda 1. dönem Seçmeli Proje diye bir ders işlenmemiş. S.A. isimli bir öğretmen daha evvel FETÖ’den açığa alınmasına rağmen üyesi olduğu derneklerin ağırlıklarını da kullanarak, halen görevine devam ederek bu dersin öğretmeni gibi ders notlarını girmiş. Hâlbuki ortada Seçmeli Proje dersine ilişkin bir ders notu, yazılı sınav kâğıdı yok. E-okul sistemine girerek, notları değiştiren, olmayan dersi var gösterense tespit ettiğimiz üzere Recep Kurter. Balıkesir gündemine birkaç kez getirdiğimiz bu adamın, halen hangi sıfatla ve hangi güçlerce öğretmenlik mesleğine devam ettiği tam bir muammadır. Belli ki Milli Eğitim'in içerisinde çeteleşip organize işler çeviren bu yapı faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu skandal, e-okul sisteminin Türkiye çapında bir açığının olduğunu göstermektedir. Yani isteyen kişi, yetkilisini bularak, okula hiç gitmeden dilediği notu alabilir, o okuldan mezun olabilir. Bu skandal duruma karşı Balıkesir valimizin derhal olaya el atmasını ve ilgili kişileri bir an evvel açığa almasını bekliyoruz. Ortada evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları vardır. Bu iddialar karşısında sessiz kalmak doğru değildir. Bu zamana kadar nereyi yönettiğine dair en ufak bir fikri olmayan Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da konuya dair soruşturma açması şarttır. Öğrencilerin, hak ve hukukunu korumak için belgeleri paylaşmıyoruz. Ama yasal merciler talepte bulunursa kendilerini bunu memnuniyetle paylaşırız.”