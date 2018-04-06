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  4. 06 Nisan 2018 22:48

Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Sasffet Köse'yi atadı.

Erdoğan'dan rektör ataması
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Saffet Köse atandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Saffet Köse'yi atadı.

Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız ,İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Saffet Köse'yi atamışlardır" denildi.

DHA

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