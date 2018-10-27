İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrencilere İzmir Marşı dayağı

Türkiye’nin en tanınan liselerinden İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL) yaşandığı iddia edilen skandal olay sosyal medyanın gündeminde.

Gazeteci Melis Alphan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre okulun müdür yardımcısı İzmir Marşı’nı söyleyen öğrencilerden bazılarına tokat attı.

Alphan paylaşımında, “İstanbul Erkek Lisesi'nde Cumhuriyetin 95. yıl kutlamalarında İzmir Marşı'nın programdan çıkarılması üzerine yine de marşı söylemeye çalışan iki çocuğa okul müdür yardımcısının TOKAT attığı bilgisi doğru mudur?” diyerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bu durumu sordu.

OKUL MÜDÜRÜ OLAYI DOĞRULADI

İEL'de Cumhuriyet Bayramı töreninde programda olmayan İzmir Marşı söylenince Müdür Yardımcısı’nın bir iki öğrenciyi tokatlamasına varan olayla ilgili okul müdürünün velilere yönelik bilgilendirme yazısı şöyle:

“Değerli velilerimiz, bugün yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bilindiği üzere bir haftadır Bakanlığımızın görevlendirmesiyle okul müdürlerine yönelik düzenlenen hizmetiçi seminerde görevli olarak bulunmakta ve dolayısıyla idari izinli sayılmaktaydım. Okul Müdür vekilliği de Müdür başyardımcımız Metin Kuş Beye tevdi edilmiştir. Dolayısıyla okulda yapılacak törenle görevi icabı Metin Bey ilgilenmiştir. Ancak törenin içeriğine kendisinin izni olmadan eklenen kısımları çıkartmış bu ise bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Törenin bitiminde ise bir grup öğrencimiz tören içeriğinde olmayan marşları söylemek isteyince öğrencilere şuan kendisini de çok üzen ve yine kendisinin de tasvip etmediği bir şekilde müdahale etmiştir. Yaşanan olay tasvip edilecek bir durum olmasa da 10 yılı aşkın bir zamandır İEL’e gece gündüz hizmet etmiş birine karşı yargısız infaz yapılması doğru değildir. Öğrencilerimizin velileriyle görüştüğümü süreç konusunda kendilerini bilgilendireceğimi ifade etmek isterim. Okul müdürü olarak gereken idari soruşturmayı ivedilikle açacağımı bildirir herkese iyi geceler dilerim.”