İTÜ'de uzaktan eğitim krizi

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri çevrimiçi anket yaptı. Anketin amacı, ‘İTÜ öğrencilerinin yaşadığı sorunları ve kaynaklarını anlayabilmek ve bu noktalardan çıkarak İTÜ’nün yaşanan mağduriyetleri çözmesi yönünde karar alması için altlık oluşturmak’ olarak açıklandı. Ankete 38 bin öğrencili okulda 3 bin öğrenci katıldı.

EĞİTİMDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE NEDENLERİ

Anket çalışmasıyla ulaşılan sonuçlar pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimde yaşadığı zorlukları ve nedenlerini ortaya koydu. Ankete cevap veren öğrencilerin yarısından fazlası uzaktan eğitime düzenli katılamadıklarını belirtti. Derse katılamayan öğrencilerin yüzde 30’u dersleri takip edebilecek uygun fiziki ortama sahip olmama, yüzde 24’ü uzaktan eğitim için gereken araçlara erişememe ve yüzde 5’i kendisinin veya çevresindeki birinin yaşadığı sağlık problemleri gibi nedenler olduğunu belirtti.

‘DONDURMA’ ÇÖZÜM DEĞİL’

Öğrencilerin yüzde 90’ı salgın sürecinde önlem olarak okul dondurma seçeneğinin kolaylaştırılmasını bir çözüm olmadığını belirtti. Oy kullanan öğrencilerin yüzde 64’ü ise çözüm olarak “tercihe dayalı geçti-kaldı uygulaması” yapılması gerektiğini belirtti.

Ankete göre öğrencilerin yüzde 75’i uygulamalı dersler alıyor. Uygulamalı derslerin yıl sonu notunda etkili olması ve bu derslerin şimdiye kadar çevrimiçi alınamamış olması öğrencileri endişelendiriyor.

Son olarak anketten yansıyan önemli bir diğer konu ise belirsizlik ortamında zorunlu stajların öğrencilerin mezuniyet durumuna olumsuz etkisi. Ankete katılan öğrencilerden yüzde 33’ü mezuniyet durumunda ve staj yapması gerektiğini belirtti. Bu stajların çevrimiçi olarak yapılmasına yönelik yüzde 41’lik olumlu görüş belirtti.