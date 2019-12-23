MEB'den din kültürü öğretmenlerine atama kıyağı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ocak 2020’de yapılması öngörülen atamalarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. Türkçe’ye bin 293 kontenjan ayıran MEB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için bin 836 kontenjan ayırdı.

MEB, yeni yıl için 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını duyurdu. Atama planında 19 bin 921 olarak kaydedilen kontenjan, Beden Eğitimi için ayrılan kontenjana ek 79 milli sporcunun ataması ile 20 bine tamamlandı. Sınıf öğretmenliğinin 3 bin 7 kontenjan ile ilk sırada yer aldığı kontenjan listesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, bin 836 kontenjan ile ikinci sırada yer aldı.

Resmi verilere göre, MEB’in son dört yılda yaptığı atamaların tümünde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği branşına öncelik verildi. Şubat 2015’te yapılan 15 bin öğretmen ataması kapsamında bin 40 din öğretmeni ataması yapıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına yapılan atamalar, toplam atamaların yüzde 6,93’üne karşılık geldi. Aynı yılın ağustos ayında yapılan 37 bin öğretmen ataması kapsamında ise 3 bin 819 din öğretmeni öğrencilerine kavuştu. Bu sayının da toplam atamaların yüzde 10,36’sına karşılık geldiği bildirildi. Bakanlık, 2016 yılı atamalarında da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ne yüksek oranda kontenjan ayırdı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, 2016 yılındaki toplam 45 bin öğretmen atamasının yüzde 20’ye yakını din öğretmenliğine yapıldı. Mart 2017’de de ek 136 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni atandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, 2018 yılında atamalarında en çok kontenjan verilen üçüncü alan oldu. Temmuz 2018’deki 20 bin atamanın bin 907’si bu alandan yapıldı.