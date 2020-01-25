Okullarda hasar var mı ? Bakan Selçuk'tan açıklama

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Depremde Elazığ'da 18, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 binanın yıkıldığı toplamda 39 kişinin enkaz altından sağ kurtarıldığı bildirildi.

BAKAN SELÇUK: OKULLARDA CİDDİ BİR PROBLEM YOK

Bölgede incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV'ye açıklamalarda bulundu. Selçuk özetle şunları söyledi:

"Çocuklarımızın rehabilitasyonu, korkularının yenilmesi için büyük bir ekiple buradayız. Çalışmalarımızı öğretmen ve psikologlarımızla sürdürüyor. Bugün yapılması gerekenler konusunda değerlendirmelerde bulunacağız. Her bir okulumuzu tek tek incelemeye aldık. Okullarımızın tamamında ciddi bir problem yok. Okullarımızı halkımıza açtık. İmkanlar oluşturduk. Barınma ihtiyacını gidermesi söz konusu. Öğretmenlerimizle beraber okullarımıznı deprem eğitimi ve riskin organizasyonu için bir değerlendirme çalışması yapılacak. Küçük bazı çatlakların olduğu okullar var her ihtimale ilişkin incelemelerimizi sürdürüyoruz."