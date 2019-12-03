ÖSYM merakla beklenen ALES sonuçlarını açıkladı

2019 ALES sonucu için ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada aynı zamanda soruların ve cevap anahtarlarının da yayınlandığı bilgisi paylaşıldı.



ALES sınav sonucu için geri sayım 3 Aralık 2019 Salı günü sona erdi. ÖSYM’nin sonuç sayfasında duyurulan sonuçların hemen ardından kurumdan açıklama da geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sonuçlarla ilgili yaptığı açıklama şöyle; 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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ALES SORULARI VE CEVAPLARI DA ERİŞİME AÇILDI

2019 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen ALES'in soruları ve cevap anahtarı ile ilgili yapılan açıklama ise şöyle; 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.