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Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi
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Bitlis ve Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Türkiye'nin doğusunda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Etiketler van okullar tatil kar yağışı
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