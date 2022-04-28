EGM, uyuşturucuya başlama yaşının 12’ye düştüğü iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 5, 8, 9 veya 12'ye düştüğü şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşı ortalaması 21,2'dir." denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye'de uyuşturucu kullanmaya başlama yaşına dair bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının düştüğü şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DHA’nın aktardığına göre "Sınırlı sayıdaki kişilerin küçük veya büyük yaşlarda uyuşturucuya başladığını ifade etmesi genele yaygınlaştırılamaz” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Dolayısıyla 'Türkiye'de uyuşturucu kullanımına başlanma yaşı 5, 8, 9 veya 12'ye düştü' şeklindeki söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Uyuşturucuya başlama yaşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortalama ve ortanca yaş değerleri üzerinde üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 yılı NARKOLOG verilerine göre ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşı ortalaması 21,2'dir. Ortanca yaş ise 20’dir.”

Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümlerde 2017 yılından 2020 yılına kadar yüzde 66,6'lık düşüş yaşandığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2021 Birleşmiş Milletler Dünya Uyuşturucu Raporu verilerine göre; 2019 yılında ülkemizde ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 634 kilogramdır. Bu rakamla Türkiye, dünya genelinde 1'inci değil 28'inci sırada görülmektedir. Birinci sırada 433 ton 36 kilogramlık kokain yakalamasıyla Kolombiya bulunmaktadır. Aynı yılın eroin yakalamalarında ise ülkemiz, 20 ton 165 kilogram ile dünya birincisidir.”