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EGM'den kritik ''EBA'' uyarısı

EGM'den kritik ''EBA'' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı kullanılarak gönderilen ve içeriğinde zararlı link bulunan mesajlara karşı uyarıda bulundu

EGM'den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı kullanılarak ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını belirten ve içeriğinde zararlı yazılım (virüs) linkleri bulunan kısa mesajların gönderildiği ve bu yöntem ile vatandaşlarımızın mağdur edildiği görülmüştür. Kaynağı belli olmayan linklere tıklanmaması, vatandaşlarımızın ve kullanmış oldukları mobil cihazların güvenlikleri açısından önemli olmakla birlikte, bu tarz içeriklere itibar edilmemesi ve konunun en yakın kolluk birimine bildirilmesi önem arz etmektedir."

Etiketler egm eba uyarı
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