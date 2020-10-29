Ehliyet ve kimliği birleştirmek için rekor başvuru

36 gün önce hayata geçirilen ”Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasına rekor başvuru yaşandı.

Uygulamanın hayata geçmesinden bu yana yaklaşık 420 bin kişi sürücü belgesi bilgilerini kimliğine entegre ettirdi.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen sürücü belgesi bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenebiliyor. Randevuyla yapılacak kimlik birleşimi işlemleri için Nüfus Müdürlüğü'nden ücret alınmıyor.



EHLİYET VE KİMLİK KARTI BİRLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı birleştirmek için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınabilir.

21 Eylül tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak.

Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir.

