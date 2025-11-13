Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Kişisel X hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü ''Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'' hesabı için de erişim engeli kararı alındı.

19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve devam eden süreçte tutuklu yargılanmaya devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına 8 Mayıs'ta erişim engeli getirilmişti. 

YENİ HESABINA DA ERİŞİM ENGELİ KARARI

İmamoğlu'nun erişim engeli kararının ardından paylaşımlarını sürdürdüğü 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' X hesabı da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. 

EngelliWeb'in aktardığına göre söz konusu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı. 

Cumhuriyet

