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Elazığ'da maden ocağında göçük

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Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiinde maden ocağında göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Valilikten açıklama

Elazığ Valiliği, krom madeni ocağında 2 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesi’nde saat 14.50’de meydana gelen olayda göçük altında kalan 2 işçi yapılan müdahaleler neticesinde kurtarılmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmışlardır” denildi.

İliç'te toprak altında kalan işçilerden hala haber yok

Öte yandan Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de, Çöpler Altın Madeni‘nde kimyasal madde karışımlı liç yığınının kayması sonucu 9 işçi yığının altında kaldı. İşçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. 42 gündür bekleyişlerini sürdüren işçilerin aileleri ve yakınları, İliç'in unutulmasından korkuyor. 

İHA

Etiketler Elazığ maden ocağı Goçük
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