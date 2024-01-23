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Elazığ’da maden ocağında patlama

Elazığ’da maden ocağında patlama
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Elazğ’ın Maden ilçesinde özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında patlama meydana geldi.

Elazığ’da bir maden ocağında patlama meydana geldi.

Olay, öğleden sonra Maden ilçesindeki özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında gerçekleşti.

Madene ait tünelde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada işçi O.B. ve maden mühendisi O.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler maden ocağı patlama
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