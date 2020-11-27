Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Esentepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sokak köpeklerinden kaçan kedi yavrusunun tırmandığı elektrik direğinden inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kediyi itfaiye merdiveni yardımıyla indirdi.
Ekipler, bir süre sevdikleri kediyi daha sonra saldı.
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