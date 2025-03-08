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Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı: Bir kişi öldü

Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı: Bir kişi öldü
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İzmir'de yabancı uyruklu bir kişi, annesini arabada birlikte yakaladığı şahsı kamayla 13 yerinden yaralayarak öldürdü.

Olay, 4 Mart Salı günü İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu A.H. (19) ile H.Ö. (39) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 

Bu esnada A.H., yanında getirdiği kama olarak tabir edilen bıçakla H.Ö.'yü defalarca bıçakladı. 13 yerinden bıçaklanan H.Ö. kanlar içerisinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri A.H.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen H.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden H.Ö.'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı A.H.'nin ilk ifadesinde, H.Ö. ile annesi arasında ilişki olmasından şüphelendiğini, daha sonra da arabada birlikte gördüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Etiketler yabancı uyruklu Suriyeli kama bıçaklama cinayet menderes izmir
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