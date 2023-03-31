Emekli amiral Türker Ertürk: ''Genelkurmay Başkanı artık TSK’nın komutanı değil'

Emekli Amiral Türker Ertürk katıldığı canlı yayında Genelkurmay Başkanı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ni komuta etme yetkisinin elinden alındığını söyledi.

Êmekli Amiral Türker Ertürk, Tele1’de yayınlanan Açıkça programına konuk oldu. Ertürk, YSK’nın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı hakkında verdiği kararın hukuksuz olduğunu vurgulayarak, “YSK’nın kararı bence gayri meşru. Erdoğan’ın adaylığının gayri meşru olduğunu düşünüyorum. Neye dayanarak bunu hukuka aykırılık yapıyorsunuz. Silah kullanma tekelini halka gösteriyorsunuz. Hukuksuz da olsa bunu seçtireceğim diyorsunuz. Herkesi Demokrasiye davet ediyorum.” dedi.

“HARP OKULLARINA GİREMİYORUM”

Ertürk Amiraller bildirisine imza attığı gerekçesiyle yargılandığını ve beraat ettiğini söyleyerek, “Amiraller duyurusu nedeniyle yargılandık ve beraat ettik. Yasal olmayan cezalar veriliyor. Ben Deniz Harp Okulunun komutanlığını yaptım ben Deniz Harp Okuluna giremiyorum. Neden? Hulusi Akar’ın yasadışı hukuk dışı kararları yüzünden” ifadelerini kullandı.

“GENEL KURMAY BAŞKANI’NIN YETKİLERİ ELİNDEN ALINDI”

Ertürk Genel Kurmay Başkanı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın komutanı olma yetkisinin elinden alındığını belirterek, ” Anayasaya göre Genel Kurmay Başkanı TSK’nin komutanıdır. Ama artık komutanlık yapamıyor. Elinden aldılar bunu TSK’ye bir sivil komuta ediyor. Eski bir asker olması bunu değiştirmez. Bunlar yargı önüne gelecek.” diye konuştu.