Emekli polisler CHP İl Başkanı'na gönüllü koruma oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki "koruma kararı"nın kaldırıldı. Emekli polisler Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koruma polisleri İçişleri Bakanlığının talimatıyla çekildi. Bakanlığın tepki çeken bu adımının ardında emekli polisler Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu.

CHP Genel Merkezi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dilekçe yazan emekli polisler, "Hiçbir karşılık, çıkar ve menfaat beklemeden CHP İstanbul il Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’nu korumaya onu koruma görevini yapmaya hazırız." dedi.

Kendilerini "Cumhuriyeti’in emekli polisleri" olarak duyuran polisler, "Yasal hiçbir engelimiz yoktur. Halkımıza duyurulur. " notunu paylaştı.

İşte gönüllü olan polisler;

Cevdet ŞENTÜRK Emekli Başkomiser

Nihat AYDIN Emekli Polis Memuru

Neşat DABAN Emekli Polis Memuru

Osman ŞENTÜRK Emekli Polis Memuru

Ali MUNZUR Emekli Polis Memuru

Kemal ALTUN Emekli Polis Memuru

Galip İÇTEN Emekli Polis Memuru

Erol KIZILARSLAN Emekli Polis Memuru

Hasan Ali IŞIK Emekli Polis Memuru