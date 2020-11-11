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  3. 11 Kasım 2020 19:38

Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı
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Emine Erdoğan, Twitter'dan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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