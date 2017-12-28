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  3. 28 Aralık 2017 21:37

Emniyet'ten bireysel silahlanma açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, bireysel silahlanmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Emniyet'ten bireysel silahlanma açıklaması
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Emniyet Genel Müdürlüğünden, bireysel silahlanmanın 15  Temmuzdarbe girişiminden sonra bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi  artmadığı, aksine azaldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016  tarihinden sonra bireysel silahlanmanın hızla arttığına yönelik bazı basın yayın  organlarında çıkan haberlerler hatırlatıldı.

Haberlerde iddia edildiği gibi bireysel silahlanmada bir artış  olmadığı vurgulanan açıklamada, bulundurma, taşıma ve yivli av tüfeği  ruhsatlarındaki artışlar yıllık bazda verildi. Açıklamada 2014'te 78 bin 332,  2015'te 100 bin 836, 2016'da 84 bin 268 ve 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla 73 bin  38 ruhsat verildiği kaydedildi.

Ülke genelinde bugüne kadar verilen ruhsat sayısının 706 bin 877  olduğu ifade edilen açıklamada, bu sayının kamu görevlileri, emekli kamu  görevlileri, meslek mensupları ve can güvenliğinden dolayı kişilere verilen  taşıma ve bulundurma ruhsatlarını içerdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, bu yıl  güvenlik korucularına da silah ruhsatı verilmeye başlandığı hatırlatıldı.

Son 11 yılda ruhsatlı silahların sayısında azalma meydana geldiğine  işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2006 yılında 85 bin 789 silah ruhsatı düzenlenmişken, 2017 yılında bu  sayı 73 bin 38 olmuştur. Yivsiz av tüfeklerine verilen ruhsat sayısı ise 2014  yılında 126 bin 258, 2015 yılında 149 bin 534, 2016 yılında 145 bin 276 ve 2017  yılında ise 127 bin 702 artarak 1 milyon 641 bin 106 olmuştur. Yukarıdaki  rakamlar incelendiğinde bireysel silahlanmanın yıllara göre azaldığı  görülmektedir."

AA

emniyet , bireysel silahlanma
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