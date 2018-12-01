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  3. 01 Aralık 2018 14:58

En pahalı zehirlerden biri Antalya'da yakalandı

Antalya'da yurda kaçak yollarla getirilen 34 tüp kobra yılanı zehrine el konuldu.

En pahalı zehirlerden biri Antalya'da yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kaçak yollarla ülkeye getirilen kobra zehrini satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. 

Teknik ve fiziki takibe alınan T.A, Muratpaşa ilçesinde durduruldu. T.A'nın üst aramasında 34 cam tüpte toplam ağırlığı 113,19 gram kobra zehri ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheli T.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kobra zehrinin kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoks ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı zehirleri arasında yer aldığı belirtildi. 

AA

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