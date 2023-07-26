En sıcak güne hazır mısınız ? Kavrulacağız!

Meteorolojii'nin ve uzmanların uyardığı gün geldi çattı... Hava sıcaklıkları 9 derce birden yükseliyor. Son yılların en sıcak gününü bugün yaşayacağız... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım,geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü söyledi.

Yıldırım, "Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının yurtta 5 ila 10 derece artmasını bekliyoruz. Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor, 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak" dedi.

Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha dikkatli olmasını istiyor.

GÖLGEDE SICAKLIK 45 DERECELERE ÇIKACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bölge bölge beklenen sıcaklıkları paylaştı:

Bugün çarşamba İstanbul'un Anadolu yakasında Çekmeköy-Ataşehir'den itibaren doğusu maksimum sıcaklı 40-42 C. Boğaz çevresi, Avrupa yakası, Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa gibi kıyıdan uzak iç kesimler 38-40C. Deniz kıyıları 37 C. Bunlar gölgede olacak sıcaklıklar.

Marmara ve Ege de olacak maksimum sıcaklıklar: Trakya iç kesim 42 Edirne 39, Balıkesir 44, Bursa 42, Manisa 43 İzmir 41 Aydın 44 Muğla 42 Antalya 41 Marmara Bodrum 40-42 Fethiye 40 Çeşme 38 Akçay 39 C. Çanakkale iç 43, Kefken 40 Karasu 36 C.

"DIŞARI ÇIKMAYIN! İŞİNİZİ YARINA ERTELEYİN"

Aşırı sıcaklara karşı uyarıdan bulunan Orhan Şen şöyle devam etti:

Bu sıcaklık gölgede ölçülen değerlerdir. Güneş de sıcaklık ölçülmez. Meydanlarda demir içindeki termometreler yanlıştır.

Ölçülen bu değer sıcaklıktır. ISI değildir. Bu sıcaklıklar sağlık açısından risk teşkil edebilir. Dışarı çıkmayın! Yarın sıcaklıklar düşecek. İşinizi yarına erteleyin.

Yarın perşembe Marmara ve Ege de sıcaklıklar düşecek. Risk azalır. Bu sıcaklıklar yarın İç anadoluya kayacak Ankara 40 C.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





