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  3. 20 Aralık 2017 11:41

Enes Kanter için istenen ceza belli oldu

FETÖ elebaşı Gülen'e yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Enes Kanter için istenen ceza belli oldu
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İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi. İddianamede, Kanter'in yayınladığı mesajla Cumhurbaşkanını tahkir ve tezyif ettiği kaydedildi.

HAKARET DAVASI

İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay İçtihatlarına göre sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilirken, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2017 günü soruşturma izni vermesi üzerine Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

İddianamede Kanter'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza altıda biri oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)

Sabah

fetö , enes kanter
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