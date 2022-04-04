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Enflasyon açıklandı, piyasalar alev aldı... Dolar, Euro ve altında son durum

Enflasyon açıklandı, piyasalar alev aldı... Dolar, Euro ve altında son durum

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mart 2022 rakamları sonrasında, işte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'ndaki değer kaybı her geçen gün büyürken, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'daki savaşın da olumsuz etkilediği piyasalar bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Mart 2022 enflasyon rakamlarına odaklanmıştı.

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu hem merakla hem de korkuyla beklenen Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi martta yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Üretici Fiyat Endeksi martta yüzde 9,19 oranında artarken, yıllık bazda da yüzde 114,97 oldu. Mart 2022 Tüketici Enflasyonu: TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti. Mart 2022 Üretici Enflasyonu: Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,30 artış gerçekleşti.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son 2 haftada 150 baz puana yakın düşüş gösterdi. CDS Cuma ününü 548/559 baz puan seviyesinden kapandı.

İşte enflasyon rakamları sonrasında piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,49 TL'den başlayan Dolar 14,72 TL'den, 16,24 TL'den başlayan Euro 16,24 TL'den, 19,29 TL'den başlayan Sterlin ise 19,33 TL'den işlem görüyor. 

Altın ve gümüş

Onsu 1.929 dolar olan altında, gram altın 911/912çeyrek altın 1.466/1.467, Cumhuriyet altını ise 6.033/6.034 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,74 TL'den fiyatlanıyor.

Altın piyasası son zamanlarda önemli bir oynaklık görse de, bazı analistler değerli metalden vazgeçmeye hazır değiller. Birçok analist, Doğu Avrupa'daki çatışmanın ötesine bakıldığında altının dünya çapında enflasyon baskıları artmaya devam ederken portföy çeşitlendiricisi olarak önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğine değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 46 bin 124, Ethereum ise 3 bin 497 dolardan işlem görüyor.  

Brent petrol

ABD ham petrolü yeni haftaya 100 doların hemen altında başladı. Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde yer alıyor.  Geçen hafta ABD'nin ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını duyurması fiyatları aşağı yönde baskılıyor.  Petrol piyasasında gözler Çin'de büyüyen Covid-19 krizine de odaklandı.

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