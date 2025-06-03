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Enflasyon sonrası Dolar, Euro, altın ve gümüşte dikkat çeken hareketlilik

Enflasyon sonrası Dolar, Euro, altın ve gümüşte dikkat çeken hareketlilik
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve ENAG'ın açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında işte Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüşte son durum...

Geride bıraktığımız Mayıs ayı ortasına kadar rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Mayıs'ın son 15 gününde düşüş eğilimine girmiş ve 1 ileri 2 geri hareket ederek yatırımcısını üzmüştü.

Neredeyse tüm piyasa analistleri ve uluslararası finans kuruluşları altın fiyatlarında kısa dönemli düşüş ancak ileriki dönemde yeniden yükselişe işaret ederken altın fiyatları Haziran ayına hızlı başladı.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yine her ay olduğu gibi önce Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ardından da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının 5'inci enflasyon verisi olan Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında %3.66 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %73.23 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının beşinci enflasyon rakamları olan Mayıs ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,17 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının beşinci enflasyon rakamları olan Mayıs ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı.

ENAG Mayıs ayı enflasyonu

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Nisan ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu bugün TÜİK'ten yaklaşık 45 dakika önce açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %4,46 arttı. Nisan 2025 dönemi (31.03.2025-31.04.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,46 arttı.

İTO'nun Mayıs 2025 İstanbul enflasyonu

Enflasyon rakamları için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise geçen hafta yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 46.57 olarak gerçekleşti. İTO'dan yapılan açıklamada, ''Bir önceki aya göre Gıda Harcamaları grubunda yüzde 3,24, Konut Harcamaları grubunda yüzde 3,10, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 2,52, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 2,06, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,79, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 1,70, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 1,12, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,88, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 0,72, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,15 artış izlenirken, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde -0,01 azalış izlenmiştir. Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları grubunda değişim izlenmemiştir.'' denildi.Uzmanlar altın fiyatlarında yeni bir ralli ve kalıcı bir yükseliş için Ons altının 3 bin 370 Dolar'ı aşıp bu seviyede tutunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında başlayan yükseliş gümüş piyasasını da etkilerken, gümüş de altının peşine takılarak yükselişe geçti.

Başta ABD Doları ve Euro'nun ise Türk lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor. Dolar 40 TL, Euro ise 45 TL zirvesine doğru adım adım ilerliyor.

Döviz, altın ve kripto paralarda son rakamlar

İşte 3 Haziran Salı günü saat 10:30 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 39,17 TL
Euro: 44,80 TL
( Dün doların satış fiyatı 39,19 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 44,89 TL olmuştu.)

Ons altın: 3.354 Dolar

Gram altın: 4.230 TL
Çeyrek altın: 6.865 TL
Cumhuriyet altını: 28.230 TL

Gümüş: 43,11 TL

Bitcoin: 105.382 Dolar
Ethereum: 2.615 Dolar

 

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