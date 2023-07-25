Engelli hastaya eziyet eden 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da bir bakımevinde engelli hastaya kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Büyükçekmece'deki özel bakımevinde görevlinin bir hastaya kötü muamelede bulunmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Valiliği soruşturma başlattı.

İdari soruşturma tamamlanana kadar bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi ve burada hizmet alan hastalar başka kuruluşlara sevk edildi.

Görüntülerde yer alan N.C. ile videoyu çeken M.P gözaltına alındı.

Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kapatma dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yapılacağını, merkezde yönetimsel bir sorun olduğunu söyledi.