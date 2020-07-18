Engelliye okul servisi ''kamu zararı'' sayıldı!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvuran bir veli, zihinsel engeli bulunan, özel eğitim üçüncü sınıf öğrencisi oğlu için okul servis hizmetlerinin sağlanmayarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini bildirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise kendisini ‘kamu zararına neden olurdu’ diye savundu.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre TİHEK’e başvuran veli, ‘orta-ağır düzey zihinsel yetersizliği’ ve epilepsi hastalığı bulunan oğlunun okulun engelli öğrenciler için oluşturduğu sabahçı programında eğitim gördüğü için bazı sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. Epilepsi hastaları için uyku düzeninin büyük önem arz ettiğini dile getiren veli, engellilere yönelik öğlenci sınıfı açılmasını talep etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise okulda öğlenci programında özel eğitim sınıfının açılabileceğini ancak ‘kamu zararına neden olacağı’ için servis temin edilmeyeceğini bildirdi.

Veli, engelli çocuğunun eğitim hakkından faydalanabilmesi için yapılması gereken makul düzenlemelerin kamu zararı olarak değerlendirilmesine itiraz ederek, “Engelli bir çocuğun kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle eğitim hakkının engellenmesinin Anayasanın 42’nci maddesine ve Engelliler Hakkında Kanun'a aykırı” olduğunu da ifade etti.

Başvuruyu görüşen TİHEK ‘engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına’ karar verdi.

PARA CEZASI UYARI CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kararda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında 2 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Daha sonra ise bu cezanın, uyarı cezasına dönüştürülmesine karar verildiği açıklandı.