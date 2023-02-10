Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin arama kurtarma ekibindeki kişinin cep telefonunu çaldığı anlar canlı yayına yansıdı.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde Şanlıurfa ilimiz de oldukça etkilendi. Bölgede kurtarma çalışmaları sırasında ekrana gelen bir görüntü ise "Bu kadarına da pes" dedirtti.

CANLI YAYINDA CEPÇİLİK YAPTI

TRT Haber ekranına yansıyan görüntüde enkaz üzerinde ekipler canla başla mücadele ederken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cepçilik yaptığı anlar canlı yayına yansıdı.

HERKES EMNİYETİ ETİKETLİYOR

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı emniyetin sayfasını etiketleyerek bu kişi hakkında gerekenin yapılmasını istedi.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, skandal görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor!" dedi.