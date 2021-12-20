Erdoğan açıkladı: TL mevduatlarına ''kur artışı'' düzenlemesi

Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16.50'de toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum. Kritik bir dönemde gerçekleştirdiğimiz Afrika Zirvesi'nin hayırlara vesilesine olmasını diliyorum.

2022 BÜTÇESİ

Cumhurbaşkanlığı adına Fuat Oktay'ın nezaret ettiği görüşmeler, toplamda 385 saati aşkın sürmüştür. Gelecek projeksiyonlarımızı oluşturan 2053 vizyonumuzu da içeren bütçemiz yenilikçi ve çevreci unsurları içermektedir.

Bütçemiz üzerine oturttuğumuz 67 stratejik programla Türkiye'yi büyütme hedefime katkı sağlayacaktır.

2022 bütçemiz geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Buna göre, faiz dışı açık 38 milyar lira olarak hesap edilmektedir.

Türkiye geçtiğimiz 19 yılda yüzde 5.1'lik büyüme göstermişti. 2009 yılında yaşadığımız yüzde 4'lü küçülme dışında her dönem ekonomimizi büyüttük. Salgında herkes küçülürken; biz yüzde 1.8 oranında büyüdük.

Tüm dünyada her alanda önemi ile gerçekten herkese dudak ısırtatacak adımları attık. Bu süreçte hangi engellerle karşılaştığımız milletimiz biliyor. Vesayetten, darbe girişimlerine hepsini aşarak bugünlere geldik.

Ekonominin rasyonel işleyişi ile alakası olmayan sıkıntılar hepimizin canını yakıyor. İnancı ve vatanı için hayatını ortaya koyan bir millet olarak bu konjonktürel sıkıntıları aşacak güce sahibiniz.

Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçtik.

"YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALIYORUZ"

Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz başlıkla ifade etmek istiyorum.

İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Devlet iç borçlanmaya talebi arttırmak için buradaki stopajı %0'a indiriyoruz.

İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz. Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, ihracatı özendirmek, firmalarımızı KDV yoluyla finansa hızlı erişimini sağlamaktır.

Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilecek ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecektir.

Proje bankacılığı konusunda atılan adımlar hızlandırılacaktır. Ülkemizdeki istikrar için tüm bunları hayata geçireceğiz.

Hedeflerimiz doğrultusunda azimle yolumuza devam edeceğiz. Bu vesile ile bir müjdede memurlarıma vermek istiyorum. Memurlarımızı bu kapsama alarak ücretlerini arttırıyoruz.

Ekonomi programımıza yönelik eleştirileri dinliyoruz. Kurdaki dalgalanmadan canını yandığı için söylenen vatandaşımızı anlıyoruz. Bununla birlikte Türkiye'nin ekonomide hak ettiği yere gelmesinin önüne çelme takanlara müsaade etmiyoruz. Geçmişte gazete ilanları ile hükümet devirip hükümet kurmayı alışkanlık haline getirenlerin, bilimsel kurallara dönelim diyenlerin karın ağrısını gayet iyi biliyoruz.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden en ufak bir geri adım atmaya niyeti yoktur. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka çözüm sunmayanların Türkiye ve dünyayı okuyamadıklarını anlamamaları. ABD'ye baksınlar, Avrupa'ya baksınlar, Çin'e baksınlar, Hindistan'a baksınlar onların faiz programları nasıl gidiyor onu görecekler.

''ENFLASYON BİRKAÇ AYA DÜŞECEK''

Biz şu anda faizdeki indirimle birlikte bir kaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep birlikte yaşayacak.

Dünya ekonomisini oluşturan küresel güçler, tarihin en büyük kavgasını veriyor. ABD, AB, Çin ve Japonya Merkez Bankaları'nın politikaları istihdamı korumakla odaklı ilerlemektedir.

Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız fedakarlıklar sayesinde sanayimizi ayakta tutmayı, ihracatımızı geliştirmeyi başardık. Dünya 90 trilyon doları kamuya ait olmak üzere 120 trilyon doları geçen borç batağında yüzerken; Türkiye'ye faizleri yükseltmeyi dayatmak mantıksızdır.

Sevgili milletim biz sizi seviyoruz. Bize inanın. Bugüne kadar inandınız 19 yıl boyunca Türkiye'nin nereden nereye geldiğini biliyorsunuz. Dünyadaki para bolluğu önce maliyeti sonra fiyatları arttırmaya başladı. ABD ve Avrupa tarihlerinde görmedikleri enflasyon rakamları ile karşılaşmaktadır. Hiç bir yerde Türkiye için dedikleri gibi faizi enflasyonun üzerine çıkarmıyor.

Geldiğimizde IMF'deki borcumuz neydi şimdi ne? Bay Kemal nereden aldık bu borç yükünü, sizlerden aldık.

Buradan sesleniyorum bütün yatırımcılarımız, bütün kamu bankalarımız onların emrindedir. Ama kamu bankasında kredi alıp başka yere yatırıp buradan kar elde etmek isteyenlerin alnını karışlarız. TUSKON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Biz önünüzde miyiz yoksa destekçi miyiz?

Körfez sermaye başta olmak üzere yatırım ve finans işbirlikleri yapıyoruz.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Türkiye burada, Türkiye çökmedi ya. Ey TÜSİAD, bak Türkiye nerede? Siz hala bu iktidarını nasıl indiririz bunu hesabını yapıyorsunuz? Utanmadan Bay Kemal ile erken seçim tartışmaları yapıyorsunuz? Bunlar rüyadır rüya Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz.

Antalya G20'de bu kardeşinize bütün liderler, siz bu PPP ile ne yaptınız, bunu bize anlatın? Ve orada biz tüm liderlere yap işlet devreti anlattım. Para hazır gelmiyor, kaynak üreteceksiniz. Bu şehir hastanelerinin niye yapılmasını istemiyorlar? İstemiyorlar çünkü benim vatandaşımız modern hastanelere kavuşmasın. Biz bunları yaptık, hala yapmaya devam ediyoruz.

''BU YOLDAN DÖNÜŞ YOK''

Kurdaki dalgalanmadaki belirsizlik, ülkemizin gerçek görünümünü yansıtmıyor. Yastık altındaki dövizi saymıyoruz bile. Aslında ülkemizde döviz kıtlığı değil, döviz bolluğu var. Halihazırda böyle bir süreç yaşıyoruz. Döviz alımına yönelik psikolojik yönelim ortadan kalktığında bu bolluğun sonuçları elde etmeye başlayacağız.

Bu yoldan dönüş yok. İşte görüyorsunuz, yatırımlar artıyor. Parası olan herkesi yatırıma davet ediyoruz. Her alanda istihdamı güçlü şekilde destekliyoruz. Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İhracatımız artıyor. Milletime sesleniyorum: araçlarınızla Anadolu'ya giderken; herhalde otobandaki tırları görüyorsunuz değil mi? Bunlar ne taşıyor? Bunların hepsi ihraç ürünlerini taşıyor. Yollarımız tırlarla dolu. Geçmişte tenhaydı bu yollar.

''TARİHİ TEKERRÜR ETTİREMEYECEKLER''

Cari açığımız azalıyor. Kamu maliyemiz gücünü koruyor. Bankacalık sektörümüz sapasağlam. Ülkemizi asırlardır bir cendereye hapse edenler; tarihi tekerrür ettiremeyecekler.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bizim dönemimizde 20 yıl süren kalkınma hamlesi yaşandı. Bu işler, seçime yakın zamanda olmaz diyerek aba altında sopa olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bugün hamle yapmazsa yarım ya da çeyrek asırlık kayıp yaşayacağını ya bilmiyor ya da bilmek istemiyor.

Ülkemizin ve milletimiz çıkarları seçime kadar değil, 2053'e kadar devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. ''