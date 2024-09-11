Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı, yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı, yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

KULÜP BAŞKANI VE SPORCULARI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi; ''Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı Sayın Hasan Arat’la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum.

"MÜSABAKALARDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş’a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."