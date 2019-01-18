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  3. 18 Ocak 2019 21:42

Erdoğan Fazıl Say'ın konserine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say'ın konserine katıldı.

Erdoğan Fazıl Say'ın konserine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" konserine katıldı. Fazıl Say geçtiğimiz ay Erdoğan'ı konserine davet etmişti. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Dünyaca tanınmış sanatçı Fazıl Say'ın bugün akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konseri sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti. Say, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile konsere katılırken cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den de geniş bir katılım gerçekleşti. 

Konsere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

Milliyet

erdoğan , fazıl say , konser
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