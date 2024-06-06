Erdoğan: Gazze'de zulüm durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoşgeldin diyorum. 2022'de ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Bugün de 3. toplantımızı başarı ile gerçekleştirdik.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Konsey toplantısı vesilesi ile birçok anlaşmaya imza attık. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki iş birliği çeşitliliğini artıracak. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımları artırmaları yönüne teşvik etmeyi sürdüreceğiz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

"GAZZE'DE ZULÜM DURDURULMALI"

Dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçteki meseleleri değerlendirdik. Filistin meselesine Özbekistan ile aynı yerden bakıyoruz. Mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Savaşın bitmesi ve Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması için çabamızı sürdürüyoruz. İsrail'e silah ve cephane desteği veren ülkeler de bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

Biz nasıl samimiyet ile Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremi sonrası gösterdikleri dayanışmayı şükranla hatırlıyoruz. Kıymetli kardeşim, Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği andan itibaren attığı adamlarla göstermiştir. Bugün kendisine devlet nişanımızı tevcih edeceğiz.

MİRZİYOYEV'İN AÇIKLAMALARI

Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Türkiye tüm dünyada büyük bir itibara ve nüfuza sahiptir

Gazze şeridinde kanlı saldırılar devam ediyor. Bunların hepsini büyük ızdırap görüyoruz. Bu uluslarası toplumun yaklaşımı bizi derinden endişelendiriyor. İkili standart gözleniyor.