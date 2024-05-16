Erdoğan Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü: 5 milyar dolarlık ticaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı. Külliye'deki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ikili görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kobakhidze düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya saldırıyı üzülerek öğrendik. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz.

"ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dost Gürcistan halkının 10 gün sonra icra edeceği bağımsızlık gününü şimdiden kutluyorum. Bugün iki dost komşu ve stratejik ortak olarak önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Başbakan Gürcistan'daki iç siyasi değerlendirmeleri paylaştı.

"YENİ TİCARET HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Geçen sene ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Görüşmelerimizde ise yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Tarihi İpek yolunu raylar üzerinden hayata geçen Orta Koridor'un bel kemiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç şebekelerinin ensesinde olmaya devam edecektir.

"FİLİSTİN'DE DESTEK GÖSTERİLERİNİ ÇOK ANLAMLI BULUYORUM"

Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında devam eden Filistin'de destek gösterilerini çok anlamlı buluyorum. Henüz Filistin devletini tanımayan devletleri bunu yapmaya davet ediyorum."

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ ÖRNEK ALIYORUZ"

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin açıklamaları ise şöyle:

"İlk defa dost ve komşu ülke Türkiye'yi ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutluyum. Sadece Cumhurbaşkanı değil, Türk halkının her anlamda çıkarlarını koruyan bir lider. Kendisinin liderliğini örnek alıyoruz. Kafkaslar'da yapıcı iş birliklerine hazırız. Gürcistan her zaman barışın yanında."