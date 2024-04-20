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Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor

Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor
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Gazze dplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor. 

Gazze için diplomasi trafiğine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul ediyor. Görüşme öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı.

Etiketler Hamas siyasi İsrail İran
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