  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan: Kırıkkale, CHP’ye oy verme yanlışına Allah’ın izniyle düşmez

Erdoğan: Kırıkkale, CHP’ye oy verme yanlışına Allah’ın izniyle düşmez

Erdoğan: Kırıkkale, CHP’ye oy verme yanlışına Allah’ın izniyle düşmez
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına Allah'ın izniyle düşmez. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de düzenlenen bir iftar programında AK Parti'nin Kırıkkale Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Saygılı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İftardaki katılımcılara telefonda seslenen Erdoğan, "Rabbim gerek iftarlarınızı gerek teravihlerini kabul buyursun. Şimdi artık seçime doğru yaklaştık. Sandığın sesleri geliyor ve siz bu sandığı Kırıkkale’de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Kırıkkale’deki bu müjdeyi Pazar günü sizlerden bekliyorum" diye konuştu.

Diyarbakır ve Batman mitinglerinden sonra İstanbul'a geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batman'dan az önce İstanbul’a bindim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli’de programlarım var. Oralara katılacağım. Artık seçim öncesi son turlarım olacak. Kırıkkale’den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse tüm Kırıkkaleli kardeşlerimi, zafer edası içerisinde kucaklıyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, "Kırıkkale, CHP’ye oy verme yanlışına Allah’ın izniyle düşmez. Ben buna inanıyorum" dedi.

İftar programında, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler Kırıkkale Erdoğan kırıkkale oy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye’de en çok satılan otomobil sıralaması değişti Türkiye’de en çok satılan otomobil sıralaması değişti Otomatik ödeme talimatı olanlar dikkat! Yüksek faizle karşılaşabilirsiniz Otomatik ödeme talimatı olanlar dikkat! Yüksek faizle karşılaşabilirsiniz İslam Memiş altın için yaklaşan fırsatı açıkladı: Alım yapılmalı mı? İslam Memiş altın için yaklaşan fırsatı açıkladı: Alım yapılmalı mı? Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi! Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi! Seçime 4 kala Dolar, Euro ve altın zirvede Seçime 4 kala Dolar, Euro ve altın zirvede Seçimde oyunuzu geçersiz sayacak durumlar açıklandı Seçimde oyunuzu geçersiz sayacak durumlar açıklandı Bahar dizisinin finali deşifre oldu Bahar dizisinin finali deşifre oldu Türkiye'de fosil baskını! Evinden 10 milyon yıllık fosiller çıktı Türkiye'de fosil baskını! Evinden 10 milyon yıllık fosiller çıktı Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlara hazır olun Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlara hazır olun Güzel mankene yapay zeka darbesi; böyle isyan etti Güzel mankene yapay zeka darbesi; böyle isyan etti