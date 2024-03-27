Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına Allah'ın izniyle düşmez. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de düzenlenen bir iftar programında AK Parti'nin Kırıkkale Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Saygılı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İftardaki katılımcılara telefonda seslenen Erdoğan, "Rabbim gerek iftarlarınızı gerek teravihlerini kabul buyursun. Şimdi artık seçime doğru yaklaştık. Sandığın sesleri geliyor ve siz bu sandığı Kırıkkale’de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Kırıkkale’deki bu müjdeyi Pazar günü sizlerden bekliyorum" diye konuştu.

Diyarbakır ve Batman mitinglerinden sonra İstanbul'a geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batman'dan az önce İstanbul’a bindim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli’de programlarım var. Oralara katılacağım. Artık seçim öncesi son turlarım olacak. Kırıkkale’den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse tüm Kırıkkaleli kardeşlerimi, zafer edası içerisinde kucaklıyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, "Kırıkkale, CHP’ye oy verme yanlışına Allah’ın izniyle düşmez. Ben buna inanıyorum" dedi.

İftar programında, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı çok sayıda vatandaş katıldı.