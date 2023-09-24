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Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor

Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor
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Azerbaycan'ın Karabağ'a yaptığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Nahçıvan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giderek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Ziyaret, Aliyev'in daveti üzerine yapılacak.

Görüşmede yapılan operasyon sonrası Ermeni ayrılıkçı grupların silah bırakma süreci ve bundan sonraki siyasi süreç olacak.

Görüşmede Nahçıvan ve Azerbaycan arasındaki kara bağlantısını sağlayan böylece Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz gidişi mümkün kılacak Zengezur Koridoru da gündemde olacak.

2020'deki ikinci Karabağ savaşı sonrası Ermenistan ile varılan anlaşmanın maddelerinden biri de bu koridorun açılmasıydı. Ancak bu gerçekleşmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler erdoğan nahçıvan ziyaret
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