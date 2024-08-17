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Erdoğan: Riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz

Erdoğan: Riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

1999 Marmara depreminin acıları bugün bile taze. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletip depremle ilgili yürüten çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

 "20 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZI GÜVENLİ YUVALARA KAVUŞTURDUK"

Sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

 "RİSKLİ YAPILARDA OTURAN VATANDAŞLARIMIZI BİNALARINI YENİLEMEYE TEŞVİK EDİYORUZ"

6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık. Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Etiketler Erdoğan erdoğan deprem deprem açıklaması erdoğan deprem açıklaması
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