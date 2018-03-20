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  3. 20 Mart 2018 12:18

Erdoğan talimatı verdi... Baykal Türkiye'ye dönüyor !

Almanya'da tedavi gören CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal özel ambulans uçakla Türkiye'ye gönderilecek.

Erdoğan talimatı verdi... Baykal Türkiye'ye dönüyor !
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Almanya'da tedavi gören CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal öğleden sonra özel ambulans uçakla Türkiye'ye gönderilecek. Ambulans uçak talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öğrenildi.

Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Almanya'da 51 gündür tedavi gören CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal öğleden sonra özel ambulans uçakla Türkiye'ye gönderilecek. Ambulans uçak talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öğrenildi.

BEYİN DAMARINA STENT TAKILMIŞTI

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu damar açılarak stent takıldı. Baykal’ın, yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürdü.

Bilinci açık olan Baykal, buradan, ailenin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edildi.

ERDOĞAN’IN TALİMATI ÜZERİNE UÇAK GÖNDERİLDİ

Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde (Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau) 17 Mart tarihi itibariyle 102 gündür tedavi gören Baykal’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Almanya’ya gönderilen ambulans uçakla bugün Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

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